Vide-grenier Erdre en Anjou (La Pouëze) – Erdre-en-Anjou, 8 juin 2025 09:00, Erdre-en-Anjou.

Maine-et-Loire

Début : 2025-06-08 09:00:00

fin : 2025-06-08 18:50:00

2025-06-08

Vide-grenier le dimanche 8 juin 2025 au Parc du château de la Villenière à la Pouëze Erdre-en-Anjou.

L’Association Familles Rurales Erdre-en-Anjou organise comme chaque année son vide grenier, il est encore temps de vous inscrire pour désencombrer votre chez vous !

L’évènement aura lieu de 09h00 à 18h00 au Parc du château de la Villenière à la Pouëze ERDRE-EN-ANJOU 49370

Réservation obligatoire 7 € les 3 mètres +2€ par voiture (possibilité de laisser son véhicule sur l’emplacement) Pour les exposants l’installation est possible de 6h à 8h.

Réservation possible à l’association 7 place de l’Union 49370 La Pouëze.

Venez nombreux pour dénicher des trésors, échanger, et passer un bon moment avec nous. Et si vous souhaitez vendre vos objets, c’est le moment idéal ! .

7 Place de l’Union

Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 25 13 60 secretariat@famillesrurales-erdre-en-anjou.fr

English :

Garage sale on Sunday June 8, 2025 in the Parc du Château de la Villenière in La Pouëze Erdre-en-Anjou.

German :

Flohmarkt am Sonntag, den 8. Juni 2025 im Park des Château de la Villenière in La Pouëze Erdre-en-Anjou.

Italiano :

Vendita di garage domenica 8 giugno 2025 nel Parc du Château de la Villenière a La Pouëze Erdre-en-Anjou.

Espanol :

Venta de garaje el domingo 8 de junio de 2025 en el Parc du Château de la Villenière en La Pouëze Erdre-en-Anjou.

