Loiret

Vide Grenier Place de l’Église Ervauville Loiret

Début : 2025-06-22 06:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

Vide Grenier avec buvette et snack sur place.

Place de l’Église

Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 52 88 30

English :

Garage sale with refreshments and snacks on site.

German :

Vide Grenier mit Getränken und Snacks vor Ort.

Italiano :

Mercatino delle pulci con rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Mercadillo con refrescos y aperitivos in situ.

