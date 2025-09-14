VIDE GRENIER Espace Cribier Châtelain Rue Principale Châtelain

VIDE GRENIER Espace Cribier Châtelain

dimanche 14 septembre 2025.

VIDE GRENIER Espace Cribier Châtelain

Rue Principale Air de Covoiturage de Châtelain Châtelain Mayenne

Le comité des fêtes de Châtelain organise un vide grenier le dimanche 14 septembre 2025 à l’espace Cribier

Buvette et restauration sur place

Exposants

2€ le mètre

Inscriptions 06 79 91 25 59 ou 06 74 40 39 07

stationnement à proximité des stands .

Rue Principale Air de Covoiturage de Châtelain Châtelain 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 74 40 39 07

