VIDE GRENIER Espace Cribier Châtelain Rue Principale Châtelain
VIDE GRENIER Espace Cribier Châtelain Rue Principale Châtelain dimanche 14 septembre 2025.
VIDE GRENIER Espace Cribier Châtelain
Rue Principale Air de Covoiturage de Châtelain Châtelain Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Le comité des fêtes de Châtelain organise un vide grenier le dimanche 14 septembre 2025 à l’espace Cribier
Buvette et restauration sur place
Exposants
2€ le mètre
Inscriptions 06 79 91 25 59 ou 06 74 40 39 07
stationnement à proximité des stands .
Rue Principale Air de Covoiturage de Châtelain Châtelain 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 74 40 39 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement VIDE GRENIER Espace Cribier Châtelain Châtelain a été mis à jour le 2025-08-28 par SUD MAYENNE