Vide grenier rue des Clers Essegney

Dimanche 2026-05-10 06:00:00
2026-05-10 18:00:00
2026-05-10
vous trouverez votre bonheur lors de la brocante de ce dimanche déballage d’article d’occasions….
Buvette et snack sur place
Tarifs 2,50 € le mètre linéaire, 22€ les 10 mètres linéairesTout public
rue des Clers autour de la Mairie Essegney 88130 Vosges Grand Est +33 6 61 58 36 67 comite.essegney.langley@gmail.com
English :
you’ll find what you’re looking for at this Sunday’s flea market: second-hand goods….
Refreshments and snacks on site
Prices: 2.50? per linear metre, 22? per 10 linear metres
German :
sie finden Ihr Glück auf dem Flohmarkt an diesem Sonntag: Ausverkauf von gebrauchten Artikeln…..
Getränke und Snacks vor Ort
Preise: 2,50 ? pro laufendem Meter, 22 ? pro 10 laufende Meter
Italiano :
al mercatino dell’usato di questa domenica troverete quello che cercate: oggetti di seconda mano….
Rinfreschi e spuntini sul posto
Prezzi: 2,50? al metro lineare, 22? per 10 metri lineari
Espanol :
encontrarás lo que buscas en el mercadillo de este domingo: artículos de segunda mano….
Refrescos y tentempiés in situ
Precios: 2,50? por metro lineal, 22? por 10 metros lineales
