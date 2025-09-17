Vide grenier rue des Clers Essegney

Vide grenier rue des Clers Essegney dimanche 10 mai 2026.

Vide grenier

rue des Clers autour de la Mairie Essegney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

vous trouverez votre bonheur lors de la brocante de ce dimanche déballage d’article d’occasions….

Buvette et snack sur place

Tarifs 2,50 € le mètre linéaire, 22€ les 10 mètres linéairesTout public

0 .

rue des Clers autour de la Mairie Essegney 88130 Vosges Grand Est +33 6 61 58 36 67 comite.essegney.langley@gmail.com

English :

you’ll find what you’re looking for at this Sunday’s flea market: second-hand goods….

Refreshments and snacks on site

Prices: 2.50? per linear metre, 22? per 10 linear metres

German :

sie finden Ihr Glück auf dem Flohmarkt an diesem Sonntag: Ausverkauf von gebrauchten Artikeln…..

Getränke und Snacks vor Ort

Preise: 2,50 ? pro laufendem Meter, 22 ? pro 10 laufende Meter

Italiano :

al mercatino dell’usato di questa domenica troverete quello che cercate: oggetti di seconda mano….

Rinfreschi e spuntini sul posto

Prezzi: 2,50? al metro lineare, 22? per 10 metri lineari

Espanol :

encontrarás lo que buscas en el mercadillo de este domingo: artículos de segunda mano….

Refrescos y tentempiés in situ

Precios: 2,50? por metro lineal, 22? por 10 metros lineales

L’événement Vide grenier Essegney a été mis à jour le 2025-09-17 par OT EPINAL ET SA REGION