Estancarbon

VIDE-GRENIER

STADE Estancarbon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez faire vos emplettes !

Buvette et restauration sur place.

Accueil des exposants à partir de 7h, placement au fil des arrivées avec le véhicule à côté, 2€ le mètre.

Un café et une mini viennoiserie offerts aux exposants. .

STADE Estancarbon 31800 Haute-Garonne Occitanie foyerrural.estancarbon@gmail.com

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English :

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L’événement VIDE-GRENIER Estancarbon a été mis à jour le 2026-06-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE