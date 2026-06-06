VIDE-GRENIER Estancarbon
VIDE-GRENIER Estancarbon dimanche 5 juillet 2026.
Estancarbon
VIDE-GRENIER
STADE Estancarbon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez faire vos emplettes !
Buvette et restauration sur place.
Accueil des exposants à partir de 7h, placement au fil des arrivées avec le véhicule à côté, 2€ le mètre.
Un café et une mini viennoiserie offerts aux exposants. .
STADE Estancarbon 31800 Haute-Garonne Occitanie foyerrural.estancarbon@gmail.com
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English :
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L’événement VIDE-GRENIER Estancarbon a été mis à jour le 2026-06-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE