Estouy

Vide grenier

Estouy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le Comité des Fêtes d’Estouy organise son vide-grenier le dimanche 28 juin 2026 dès 7h30. Cette journée conviviale propose déballage, animations d’hypnose, manège et restauration sur place (viande certifiée halal). Un rendez-vous incontournable pour chineurs et familles dans le Loiret !

Le dimanche 28 juin 2026, la commune d’Estouy s’anime à l’occasion de son traditionnel vide-grenier annuel. Organisé par le Comité des Fêtes, l’événement accueille les visiteurs dès 7h30 pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la convivialité.

Au-delà du déballage, la manifestation propose des animations variées pour tous les publics, notamment des séances d’hypnose et un manège pour les plus jeunes. Côté pratique, une offre de restauration complète est disponible sur place, incluant des spécialités à base de viande bovine et de volaille certifiées halal.

Les exposants bénéficient d’un tarif de 2,5€ le mètre linéaire, avec l’autorisation d’un véhicule par emplacement. La réservation est vivement conseillée auprès de l’organisation au 06 27 23 83 76. .

Estouy 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 27 23 83 76

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English :

The Comité des Fêtes d?Estouy is organizing its garage sale on Sunday June 28, 2026, starting at 7:30 am. This convivial day features unpacking, hypnosis entertainment, a merry-go-round and on-site catering (halal-certified meat). A not-to-be-missed event for bargain hunters and families in the Loir

L’événement Vide grenier Estouy a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND PITHIVERAIS