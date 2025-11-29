Vide-grenier et bal La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Vide-grenier et bal

Samedi 29 novembre 2025 de 8h à 21h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Cômerie se réinvente. Ancien couvent, nouveau lieu de vie on y crée, on partage et on se rencontre.

Yes We Camp, actoral, la mairie du 6/8 et la Ville de Marseille vous ouvrent les portes du bâtiment.





Plutôt vendeur, chineur ou danseur ? Vous trouverez votre bonheur à la Cômerie !





Du vin chaud et un bal pour se réchauffer en fin de journée !





Inscription pour les stands par email. .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bonjour@lacomerie.org

English :

La Cômerie reinvents itself. Formerly a convent, it’s now a place where people create, share and meet.

German :

Die Cômerie erfindet sich neu. Ein ehemaliges Kloster, ein neuer Ort des Lebens, an dem man kreiert, teilt und sich trifft.

Italiano :

La Cômerie si sta reinventando. Un ex convento, ora un nuovo luogo di creazione, condivisione e incontro.

Espanol :

La Cômerie se reinventa. Un antiguo convento, ahora un nuevo lugar para crear, compartir y reunirse.

