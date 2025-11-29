Vide-grenier et bal La Cômerie Marseille 6e Arrondissement
Vide-grenier et bal La Cômerie Marseille 6e Arrondissement samedi 29 novembre 2025.
Vide-grenier et bal
Samedi 29 novembre 2025 de 8h à 21h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
La Cômerie se réinvente. Ancien couvent, nouveau lieu de vie on y crée, on partage et on se rencontre.
Yes We Camp, actoral, la mairie du 6/8 et la Ville de Marseille vous ouvrent les portes du bâtiment.
Plutôt vendeur, chineur ou danseur ? Vous trouverez votre bonheur à la Cômerie !
Du vin chaud et un bal pour se réchauffer en fin de journée !
Inscription pour les stands par email. .
La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bonjour@lacomerie.org
English :
La Cômerie reinvents itself. Formerly a convent, it’s now a place where people create, share and meet.
German :
Die Cômerie erfindet sich neu. Ein ehemaliges Kloster, ein neuer Ort des Lebens, an dem man kreiert, teilt und sich trifft.
Italiano :
La Cômerie si sta reinventando. Un ex convento, ora un nuovo luogo di creazione, condivisione e incontro.
Espanol :
La Cômerie se reinventa. Un antiguo convento, ahora un nuevo lugar para crear, compartir y reunirse.
