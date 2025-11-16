Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VIDE GRENIER ET BAPTÊME DE QUAD Longages

VIDE GRENIER ET BAPTÊME DE QUAD Longages dimanche 16 novembre 2025.

FOYER DU RABÉ Longages Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Faites le plein de bonnes affaires, d’adrénaline et de gourmandises !
Organisé par l’association quad rider. 5  .

FOYER DU RABÉ Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie   associationquadrider31@gmail.com

English :

Fill up on bargains deals, adrenaline rushes and gourmet treats!

German :

Tanken Sie Schnäppchen, Adrenalin und Leckereien!

Italiano :

Fate il pieno di occasioni, adrenalina e prelibatezze!

Espanol :

¡Llénese de gangas, adrenalina y manjares!

L’événement VIDE GRENIER ET BAPTÊME DE QUAD Longages a été mis à jour le 2025-10-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE