VIDE GRENIER ET BAPTÊME DE QUAD Longages

VIDE GRENIER ET BAPTÊME DE QUAD

FOYER DU RABÉ Longages Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Faites le plein de bonnes affaires, d’adrénaline et de gourmandises !

Organisé par l’association quad rider. 5 .

FOYER DU RABÉ Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie associationquadrider31@gmail.com

English :

Fill up on bargains deals, adrenaline rushes and gourmet treats!

German :

Tanken Sie Schnäppchen, Adrenalin und Leckereien!

Italiano :

Fate il pieno di occasioni, adrenalina e prelibatezze!

Espanol :

¡Llénese de gangas, adrenalina y manjares!

