FOYER DU RABÉ Longages Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Faites le plein de bonnes affaires, d’adrénaline et de gourmandises !
Organisé par l’association quad rider. 5 .
FOYER DU RABÉ Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie associationquadrider31@gmail.com
English :
Fill up on bargains deals, adrenaline rushes and gourmet treats!
German :
Tanken Sie Schnäppchen, Adrenalin und Leckereien!
Italiano :
Fate il pieno di occasioni, adrenalina e prelibatezze!
Espanol :
¡Llénese de gangas, adrenalina y manjares!
L’événement VIDE GRENIER ET BAPTÊME DE QUAD Longages a été mis à jour le 2025-10-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE