Vide grenier et bourse aux vêtements Espace Plantay Anneyron

Espace Plantay 299 rue de l’Eurpope Anneyron Drôme
Début : 2026-01-17 09:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
2026-01-17
L’association Vallis Auréa Foot organise cet événement. La bourse aux vêtements se situera à l’intérieur , le vide grenier quant à lui sera à l’extérieur.
Espace Plantay 299 rue de l’Eurpope Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 47 97 69 vallis-aurea-foot@orange.fr
English :
The Vallis Auréa Foot association is organizing this event. The clothes market will take place indoors, while the garage sale will be outside.
L’événement Vide grenier et bourse aux vêtements Anneyron a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche