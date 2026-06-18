Vide grenier et braderie des commerçants Salernes
Vide grenier et braderie des commerçants Salernes samedi 4 juillet 2026.
Salernes
Vide grenier et braderie des commerçants
Cours Théodore Bouge Salernes Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Vide greniers sur la grande place du village, le cours Théodore Bouge et dans les rues du village. 8h30 > 17h.
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Cours Théodore Bouge Salernes 83690 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 13 40 22 salvadoraponzo@gmail.com
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English :
Flea market in the village square, Cours Théodore Bouge and village streets. 8.30am > 5pm.
L’événement Vide grenier et braderie des commerçants Salernes a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon