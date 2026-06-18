Salernes

Vide grenier et braderie des commerçants

Cours Théodore Bouge Salernes Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Vide greniers sur la grande place du village, le cours Théodore Bouge et dans les rues du village. 8h30 > 17h.

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Cours Théodore Bouge Salernes 83690 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 13 40 22 salvadoraponzo@gmail.com

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English :

Flea market in the village square, Cours Théodore Bouge and village streets. 8.30am > 5pm.

L’événement Vide grenier et braderie des commerçants Salernes a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon