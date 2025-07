Vide-grenier et braderie des commerçants Villefranche-de-Rouergue

Vide-grenier et braderie des commerçants Villefranche-de-Rouergue samedi 19 juillet 2025.

Vide-grenier et braderie des commerçants

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Le mètre linéaire

Date et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

C’est le moment de faire de belles trouvailles… et de soutenir nos commerçants !

Vous pourrez utiliser votre carte Basti’KDO et acheter local et pour donner du sens à vos achats. Elle est valable dans de nombreuses boutiques de la ville parfait pour cette journée de bonnes affaires. 2 .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 03 69 74 95

English :

It’s time to make some great finds? and support our merchants!

German :

Jetzt ist die Zeit, um tolle Sachen zu finden und unsere Händler zu unterstützen!

Italiano :

È il momento di fare delle belle scoperte e di sostenere i nostri rivenditori!

Espanol :

Ahora es el momento de hacer grandes hallazgos… ¡y apoyar a nuestros minoristas!

