Vide grenier et brocante à Villefranche Villefranche-de-Rouergue

Vide grenier et brocante à Villefranche

Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Dimanche 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Vide grenier et brocante sous la halle couverte de Villefranche. Organisé par Brousstiti 4L.

Crêpes, sandwich et buvette sur place. Arrivée des exposants à 6h. Entrée gratuite. 3 .

Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 83 56 98 12

English :

Flea market and garage sale in Villefranche’s covered market. Organized by Brousstiti 4L.

German :

Flohmarkt und Trödelmarkt in der überdachten Halle von Villefranche. Organisiert von Brousstiti 4L.

Italiano :

Mercatino delle pulci e vendita di oggetti usati nel mercato coperto di Villefranche. Organizzato da Brousstiti 4L.

Espanol :

Rastro y venta de artículos de segunda mano en el mercado cubierto de Villefranche. Organizado por Brousstiti 4L.

