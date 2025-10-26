Vide grenier et brocante à Villefranche Villefranche-de-Rouergue
Vide grenier et brocante à Villefranche Villefranche-de-Rouergue dimanche 26 octobre 2025.
Vide grenier et brocante à Villefranche
Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
La table
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Vide grenier et brocante sous la halle couverte de Villefranche. Organisé par Brousstiti 4L.
Crêpes, sandwich et buvette sur place. Arrivée des exposants à 6h. Entrée gratuite. 3 .
Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 83 56 98 12
English :
Flea market and garage sale in Villefranche’s covered market. Organized by Brousstiti 4L.
German :
Flohmarkt und Trödelmarkt in der überdachten Halle von Villefranche. Organisiert von Brousstiti 4L.
Italiano :
Mercatino delle pulci e vendita di oggetti usati nel mercato coperto di Villefranche. Organizzato da Brousstiti 4L.
Espanol :
Rastro y venta de artículos de segunda mano en el mercado cubierto de Villefranche. Organizado por Brousstiti 4L.
L’événement Vide grenier et brocante à Villefranche Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)