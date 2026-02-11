Vide-grenier et brocante au centre équestre Le Diplodocus Rignac
Vide-grenier et brocante au centre équestre Le Diplodocus Rignac dimanche 15 mars 2026.
Vide-grenier et brocante au centre équestre Le Diplodocus
136 avenue de Villefranche Rignac Aveyron
Début : Dimanche 2026-03-15
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Organisé par l’association Asso diplo au centre équestre Le Diplodocus de 8h à 18h.
Buvette et petite restauration sur place.
Bonus: promenade a poney (5€)
Réservations et contact: 06.14.17.42.35 07.86.34.15.31
Tarif exposants: 8€ la place de 4m2 .
136 avenue de Villefranche Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 6 89 15 15 38 clairesoraia17@gmail.com
English :
Organized by the Asso diplo association at Le Diplodocus equestrian center from 8am to 6pm.
