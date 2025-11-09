Vide-grenier et brocante

Cours Général Koenig Caen Calvados

Début : 2025-11-09 07:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

L’Association Espace Solidarité Itinérant organise le traditionnel vide grenier de La Prairie situé cours Koenig.

Renseignements et réservations au 06 68 45 57 42 ou 09 52 71 47 06.

3,50€ le mètre

Ouvert aux particuliers et professionnels (tarif spécial pour les associations)

Accès facile aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes .

Cours Général Koenig Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 60 59 64 93

English :

The Association Espace Solidarité Itinérant organizes the traditional garage sale at La Prairie, cours Koenig.

German :

Der Verein Espace Solidarité Itinérant organisiert den traditionellen Flohmarkt von La Prairie, das sich im Cours Koenig befindet.

Italiano :

L’Associazione Espace Solidarité Itinérant organizza la sua tradizionale vendita di garage a La Prairie, cours Koenig.

Espanol :

La Asociación Espace Solidarité Itinérant organiza su tradicional venta de garaje en La Prairie, cours Koenig.

L’événement Vide-grenier et brocante Caen a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Caen la Mer