Vide-grenier et brocante de la Saint Claude Jougne
Vide-grenier et brocante de la Saint Claude Jougne dimanche 24 mai 2026.
Jougne
Vide-grenier et brocante de la Saint Claude
Entre les Fourgs Jougne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vide-grenier et brocante de la St Claude
Buvette et crêpes en journée et Morbiflette le soir.
Jeux en bois pour petits et grands
Concours de pétanque à 13h et animation assurée par DJ Manu, à partir de 18h
Emplacement gratuits, réservation obligatoire .
Entre les Fourgs Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 85 29 70 secretariat.brule.loups@gmail.com
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English : Vide-grenier et brocante de la Saint Claude
L’événement Vide-grenier et brocante de la Saint Claude Jougne a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS