Jougne

Vide-grenier et brocante de la Saint Claude

Entre les Fourgs Jougne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vide-grenier et brocante de la St Claude

Buvette et crêpes en journée et Morbiflette le soir.

Jeux en bois pour petits et grands

Concours de pétanque à 13h et animation assurée par DJ Manu, à partir de 18h

Emplacement gratuits, réservation obligatoire .

Entre les Fourgs Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 85 29 70 secretariat.brule.loups@gmail.com

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English : Vide-grenier et brocante de la Saint Claude

L’événement Vide-grenier et brocante de la Saint Claude Jougne a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS