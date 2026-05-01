Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier et brocante de la Saint Claude Jougne

Vide-grenier et brocante de la Saint Claude Jougne dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Entre les Fourgs

Ville : 25370 Jougne

Département : Doubs

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Jougne

Vide-grenier et brocante de la Saint Claude

Entre les Fourgs Jougne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Vide-grenier et brocante de la St Claude
Buvette et crêpes en journée et Morbiflette le soir.
Jeux en bois pour petits et grands
Concours de pétanque à 13h et animation assurée par DJ Manu, à partir de 18h
Emplacement gratuits, réservation obligatoire   .

Entre les Fourgs Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 85 29 70  secretariat.brule.loups@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier et brocante de la Saint Claude

L’événement Vide-grenier et brocante de la Saint Claude Jougne a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS