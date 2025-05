Vide-Grenier et Brocante de Pentecôte – La Chaise-Dieu, 9 juin 2025 07:00, La Chaise-Dieu.

Haute-Loire

Vide-Grenier et Brocante de Pentecôte Centre bourg La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2025-06-09 07:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

2025-06-09

Foire de Pentecôte Brocante et antiquités avec des exposants professionnels avenue de la gare et grand vide-greniers rue Saint-Martin de 7h à 18h organisé par Collector 63 avec le soutien de l’Association des commerçants de La Chaise-Dieu

Centre bourg

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr

English :

Pentecost Fair: Flea market and antiques with professional exhibitors on avenue de la gare and large garage sale on rue Saint-Martin from 7am to 6pm, organized by Collector 63 with the support of the Association des commerçants de La Chaise-Dieu

German :

Pfingstmarkt: Trödel- und Antiquitätenmarkt mit professionellen Ausstellern in der Avenue de la Gare und großer Flohmarkt in der Rue Saint-Martin von 7 bis 18 Uhr, organisiert von Collector 63 mit Unterstützung der Association des commerçants de La Chaise-Dieu

Italiano :

Fiera di Pentecoste: fiera dell’usato e dell’antiquariato con espositori professionisti in avenue de la gare e grande vendita di garage in rue Saint-Martin dalle 7 alle 18, organizzata da Collector 63 con il sostegno dell’Associazione dei commercianti di La Chaise-Dieu

Espanol :

Feria de Pentecostés: feria de objetos de ocasión y antigüedades con expositores profesionales en la avenida de la gare y gran venta de garaje en la calle Saint-Martin de 7.00 a 18.00 horas organizada por Collector 63 con el apoyo de la Asociación de Comerciantes de La Chaise-Dieu

