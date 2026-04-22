Vide grenier et brocante Ecole de Rugby Stade Renaud Cruvelier Le Bugue
Vide grenier et brocante Ecole de Rugby Stade Renaud Cruvelier Le Bugue dimanche 10 mai 2026.
Le Bugue
Vide grenier et brocante Ecole de Rugby
Stade Renaud Cruvelier Rue du stade Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
6h-18h. Organisé par l’Ecole de Rugby du RCB du Bugue. 2€ le mètre pour les exposants à qui seront offerts café et croissants. Buvette, grillades, crêpes sur place, ambiance sous les chênes. Gratuit
L’Ecole de Rugby du RCB du Bugue organise un vide grenier brocante. 2€ le mètre pour les exposants à qui seront offerts café et croissants. Buvette, grillades, crêpes sur place, ambiance sous les chênes. .
Stade Renaud Cruvelier Rue du stade Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 84 77 96
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English : Vide grenier et brocante Ecole de Rugby
6am-6pm. Organized by the RCB du Bugue Rugby School. 2? per metre for exhibitors, who will be offered coffee and croissants. Refreshment bar, grills, crêpes on site, atmosphere under the oak trees. Free
L’événement Vide grenier et brocante Ecole de Rugby Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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