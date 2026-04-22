Vide grenier et brocante Ecole de Rugby Stade Renaud Cruvelier Le Bugue

Le Bugue

Vide grenier et brocante Ecole de Rugby

Stade Renaud Cruvelier Rue du stade Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

6h-18h. Organisé par l’Ecole de Rugby du RCB du Bugue. 2€ le mètre pour les exposants à qui seront offerts café et croissants. Buvette, grillades, crêpes sur place, ambiance sous les chênes. Gratuit

L’Ecole de Rugby du RCB du Bugue organise un vide grenier brocante. 2€ le mètre pour les exposants à qui seront offerts café et croissants. Buvette, grillades, crêpes sur place, ambiance sous les chênes. .

Stade Renaud Cruvelier Rue du stade Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 84 77 96

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English : Vide grenier et brocante Ecole de Rugby

6am-6pm. Organized by the RCB du Bugue Rugby School. 2? per metre for exhibitors, who will be offered coffee and croissants. Refreshment bar, grills, crêpes on site, atmosphere under the oak trees. Free

L’événement Vide grenier et brocante Ecole de Rugby Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère