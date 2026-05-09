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Vide grenier et brocante Terrain de sport Marsais

Vide grenier et brocante Terrain de sport Marsais dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Terrain de sport

Adresse : Salle du Chat d'eau

Ville : 17700 Marsais

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Marsais

Vide grenier et brocante

Terrain de sport Salle du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Le foyer rural de Marsais organise un vide-grenier/brocante dans les rues du village.
Emplacement 2€ le ml.
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Terrain de sport Salle du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 38 75 74  frmarsais17@gmail.com

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English :

The Marsais Foyer Rural organizes a garage sale/brocante in the village streets.
Pitch: 2? per sq. m.

L’événement Vide grenier et brocante Marsais a été mis à jour le 2026-05-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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