Vide grenier et brocante Terrain de sport Marsais

Marsais

Vide grenier et brocante

Terrain de sport Salle du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le foyer rural de Marsais organise un vide-grenier/brocante dans les rues du village.

Emplacement 2€ le ml.

.

Terrain de sport Salle du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 38 75 74 frmarsais17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Marsais Foyer Rural organizes a garage sale/brocante in the village streets.

Pitch: 2? per sq. m.

L’événement Vide grenier et brocante Marsais a été mis à jour le 2026-05-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin