Vide grenier et brocante Terrain de sport Marsais
Vide grenier et brocante Terrain de sport Marsais dimanche 28 juin 2026.
Marsais
Vide grenier et brocante
Terrain de sport Salle du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Le foyer rural de Marsais organise un vide-grenier/brocante dans les rues du village.
Emplacement 2€ le ml.
.
Terrain de sport Salle du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 38 75 74 frmarsais17@gmail.com
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English :
The Marsais Foyer Rural organizes a garage sale/brocante in the village streets.
Pitch: 2? per sq. m.
L’événement Vide grenier et brocante Marsais a été mis à jour le 2026-05-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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