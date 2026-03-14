Vide grenier et brocante Jaï-Alaï Mauléon-Licharre
Vide grenier et brocante Jaï-Alaï Mauléon-Licharre dimanche 29 mars 2026.
Vide grenier et brocante
Jaï-Alaï Allée du 8 mai 1945 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’association Pour la Bolivie vous invite à son traditionnel vide-grenier qui se tiendra à Mauléon.
Vous pourrez déambuler dans les allées et trouver, peut-être, l’objet que vous cherchiez depuis si longtemps, le livre qui manque à votre bibliothèque ou le cadeau original qui plaira tant. .
Jaï-Alaï Allée du 8 mai 1945 Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 33 51
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English : Vide grenier et brocante
L’événement Vide grenier et brocante Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque