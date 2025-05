Vide grenier et Chorale – Buxeuil, 1 juin 2025 07:00, Buxeuil.

Les rendez-vous de la salle des gardes, en partenariat avec la chorale « va t’en chanter » organise un vide grenier toute la journée agrémenté d’un concert à l’église de Buxeuil à 15h30.

5€ les 3m linéaires sur réservation pour les emplacements.

Buvette et repas sur place .

Buxeuil 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 59 81 84 06 rdvdesgardes@gmail.com

