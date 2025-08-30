Vide Grenier et concert nocturne Vittefleur
Vide Grenier et concert nocturne
place de la mairie Vittefleur Seine-Maritime
Vide Grenier à Vittefleur et concert d’Acoustica à partir de 20h30.
De 16h à 23h, place de la mairie, restauration sur place.
Entrée libre. .
place de la mairie Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 95 76 78 animation.vittefleur@gmail.com
