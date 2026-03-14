Vide-grenier et exposition de véhicules anciens

Le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Restauration, buvette, commerçants, animation. Evènement organisé par Fêtes et Loisirs Le Mée.

.

Le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 71 27 54 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Catering, refreshments, shopkeepers, entertainment. Event organized by Fêtes et Loisirs Le Mée.

L’événement Vide-grenier et exposition de véhicules anciens Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-03-12 par OT GRAND CHATEAUDUN