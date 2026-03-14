Vide-grenier et exposition de véhicules anciens Cloyes-les-Trois-Rivières
Vide-grenier et exposition de véhicules anciens Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 24 mai 2026.
Vide-grenier et exposition de véhicules anciens
Le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Restauration, buvette, commerçants, animation. Evènement organisé par Fêtes et Loisirs Le Mée.
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Le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 71 27 54 82
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English :
Catering, refreshments, shopkeepers, entertainment. Event organized by Fêtes et Loisirs Le Mée.
L’événement Vide-grenier et exposition de véhicules anciens Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-03-12 par OT GRAND CHATEAUDUN