Vide-Grenier et exposition de voitures – Rue du clos St Pierre Anisy, 18 mai 2025 08:00, Anisy.

Calvados

Vide-Grenier et exposition de voitures Rue du clos St Pierre 1 rue de la chênaie Anisy Calvados

Les associations Vie & Envies et Asela organisent leur vide greniers le 18 mai 2025 dans la rue du Clos St Pierre. Une exposition de voitures anciennes et de prestige aura lieu devant la mairie. Buvette et restauration sur place. Emplacement 3 € 50 le mètre. Inscription obligatoire.

Anisy 14610 Calvados Normandie +33 6 03 10 18 77

English : Vide-Grenier et exposition de voitures

The associations Vie & Envies and Asela are organizing their garage sale on May 18, 2025 in the rue du Clos St Pierre. An exhibition of vintage and prestige cars will take place in front of the town hall. Refreshments and catering on site. Pitch 3 ? 50 per meter. Registration required.

German : Vide-Grenier et exposition de voitures

Die Vereine Vie & Envies und Asela veranstalten am 18. Mai 2025 in der Rue du Clos St Pierre ihren Flohmarkt. Vor dem Rathaus findet eine Ausstellung von Oldtimern und Prestigeautos statt. Getränke und Speisen vor Ort. Standplatz 3 ? 50 pro Meter. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Le associazioni Vie & Envies e Asela organizzano un mercatino dell’usato il 18 maggio 2025 in rue du Clos St Pierre. Davanti al municipio sarà allestita un’esposizione di auto d’epoca e di prestigio. Rinfresco e ristorazione sul posto. Piazzola 3 ? 50 al metro. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Las asociaciones Vie & Envies y Asela organizan su venta de garaje el 18 de mayo de 2025 en la rue du Clos St Pierre. Delante del ayuntamiento habrá una exposición de coches antiguos y de prestigio. Refrescos y catering in situ. Emplazamiento 3€ 50 por metro. Inscripción obligatoria.

