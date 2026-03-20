Vide grenier et fête des associations de Comprégnac

Centre du village Comprégnac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Jeudi 8 mai, c’est le vide grenier et la fête des associations à Comprégnac !!

Dès 8 heures le matin, et jusqu’à 17 heures

stand de 2m linéaire minimum à 6euros, 3 euros par mètre supplémentaire .

Centre du village Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie +33 6 16 73 70 90 balguillaume@gmail.com

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English :

Thursday May 8, it’s the garage sale and associations’ festival at Comprégnac!

L’événement Vide grenier et fête des associations de Comprégnac Comprégnac a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)