Vide Grenier et Fête des Fleurs Cours de l’école Saint-Pierre-de-Mézoargues

Saint-Pierre-de-Mézoargues

Vide Grenier et Fête des Fleurs

Vendredi 1er mai 2026 de 8h à 15h. Cours de l’école 83 D81 Saint-Pierre-de-Mézoargues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 15:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Comme chaque 1er mai rendez-vous dans la cours de l’école du village pour le vide-greniers et la Fête des Fleurs !

Tous les fonds récoltés grâce aux ventes des fleurs et plantes seront utilisés pour les projets scolaires de l’école tout au long de l’année ! .

Cours de l’école 83 D81 Saint-Pierre-de-Mézoargues 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 90 44 20 apestpierremezoargues@gmail.com

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English :

Like every May 1st, the village schoolyard is the venue for the garage sale and Flower Festival!

L’événement Vide Grenier et Fête des Fleurs Saint-Pierre-de-Mézoargues a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)