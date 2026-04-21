Vide Grenier et Fête des Fleurs Cours de l’école Saint-Pierre-de-Mézoargues
Vide Grenier et Fête des Fleurs Cours de l’école Saint-Pierre-de-Mézoargues vendredi 1 mai 2026.
Saint-Pierre-de-Mézoargues
Vide Grenier et Fête des Fleurs
Vendredi 1er mai 2026 de 8h à 15h. Cours de l’école 83 D81 Saint-Pierre-de-Mézoargues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 15:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Comme chaque 1er mai rendez-vous dans la cours de l’école du village pour le vide-greniers et la Fête des Fleurs !
Tous les fonds récoltés grâce aux ventes des fleurs et plantes seront utilisés pour les projets scolaires de l’école tout au long de l’année ! .
Cours de l’école 83 D81 Saint-Pierre-de-Mézoargues 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 90 44 20 apestpierremezoargues@gmail.com
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English :
Like every May 1st, the village schoolyard is the venue for the garage sale and Flower Festival!
L’événement Vide Grenier et Fête des Fleurs Saint-Pierre-de-Mézoargues a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)