Informations pratiques

Pechs-de-l’Espérance

Vide grenier et Fête du Village

Pechs-de-l’Espérance Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 07:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi 19 septembre 2026, le Comité des Fêtes d’Orliaguet vous invite à sa grande Fête du Village !

De 7h à 18h, venez profiter du vide-grenier pour chiner et dénicher de bonnes affaires. Buvette et food truck seront présents sur place.

À partir de 18h30, la fête continue sous chapiteau avec un repas convivial servi dès 19h. Au menu moules-frites, cabécou et salade, panna cotta au coulis de fraise, café offert et une sangria offerte. Menu adulte 18 €. Menu enfant (-12 ans) 10 €.

La soirée sera animée par DJ Lolo d’Orliaguet pour une ambiance musicale et festive.

Réservation au 06 83 32 88 14 après 18h30.

Venez nombreux partager cette belle journée de convivialité à Orliaguet ! .

Pechs-de-l’Espérance 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 88 14

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English : Vide grenier et Fête du Village

L’événement Vide grenier et Fête du Village Pechs-de-l’Espérance a été mis à jour le 2026-08-31 par OT du pays de Fénelon