Vide-grenier et foire artisanale, Salle de la Bernardie Saint-Victurnien

Salle de la Bernardie D32 Saint-Victurnien Haute-Vienne

Chinez, flânez et faites le plein de bonnes affaires lors du vide-grenier et de la foire artisanale de Saint-Victurnien !

Rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des découvertes.

Entre les stands de particuliers venus vider leurs greniers et les créateurs locaux passionnés, chacun trouvera son bonheur objets insolites, vêtements, décorations, pièces uniques et créations artisanales originales. Une belle occasion de dénicher le coup de cœur qui fera la différence ou de trouver une idée cadeau pleine de sens.

Pour compléter cette journée animée, un food truck sera présent sur place afin de ravir les papilles et permettre à tous de faire une pause gourmande.

Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis, organisé par l’APE de Saint-Victurnien, où rencontres et bonnes affaires sont toujours au rendez-vous. .

