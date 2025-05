Vide grenier et Foire aux plants – Plan d’eau Saint-Pardoux-Corbier, 18 mai 2025 08:00, Saint-Pardoux-Corbier.

Corrèze

Vide grenier et Foire aux plants Plan d’eau Les quatre routes Saint-Pardoux-Corbier Corrèze

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 08:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Vide grenier et foire aux plants organisés au profit des écoles du RPI Sympa (Les Trois Saints)

Buvette et espace restauration sur place.

Renseignements et inscriptions 07 50 92 82 19 .

Plan d’eau Les quatre routes

Saint-Pardoux-Corbier 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 92 82 19 ape.sympa@gmail.com

