Informations pratiques

Thésy

Vide-grenier et grillades

Centre du village Thésy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Buvette, grillades et restauration.

Exposant : 2€ le mètre linéaire, paiement sur place.

Organisé par l’association des Jeunes de Thésy .

Centre du village Thésy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 36 07 77 associationdesjeunesdethesy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier et grillades

L’événement Vide-grenier et grillades Thésy a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA