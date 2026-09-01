Vide-grenier et grillades Thésy
dimanche 20 septembre 2026 · Thésy
Informations pratiques
Thésy
Vide-grenier et grillades
Centre du village Thésy Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Buvette, grillades et restauration.
Exposant : 2€ le mètre linéaire, paiement sur place.
Organisé par l’association des Jeunes de Thésy .
Centre du village Thésy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 36 07 77 associationdesjeunesdethesy@gmail.com
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English : Vide-grenier et grillades
L’événement Vide-grenier et grillades Thésy a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA