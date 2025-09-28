VIDE GRENIER ET LA FOIRE ARTISANALE Merville

VIDE GRENIER ET LA FOIRE ARTISANALE

Place de la République Merville Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

2025-09-28

Chineurs et amateurs d’artisanat, ne manquez pas le grand vide-grenier et la foire artisanale de Merville !

Annulé en mai en raison de la météo, le grand vide grenier et la foire artisanale du Foyer Rural de Merville se tiendront le dimanche 28 septembre ! Les rues du village s’animeront au rythme des stands regorgeant de trésors à dénicher et de créations originales à découvrir. Une journée idéale pour flâner, chiner et profiter d’une ambiance conviviale. Tombola, buvette et restauration sur place.

Les inscriptions sont possibles lors des permanences au préfa des associations (rue des Alouettes) les mercredis 10, 17 et 24 septembre de 17h à 19h et les samedis 13, 20, et 27 septembre de 10h à 12h, ou sur le site helloasso en cliquant ici.

Plus d’informations sur foyerruralmerville31.fr Réservez votre stand lors des permanences et venez partager cette belle fête populaire. 12 .

Place de la République Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie videgrenier.merville@free.fr

English :

Don’t miss Merville’s big garage sale and craft fair for china and craft enthusiasts!

German :

Verpassen Sie nicht den großen Flohmarkt und die Kunsthandwerksmesse in Merville!

Italiano :

Non perdetevi il grande mercatino dell’usato e dell’artigianato a Merville!

Espanol :

No te pierdas la gran venta de garaje y feria de artesanía de Merville

