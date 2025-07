VIDE GRENIER ET MARCHE ARTISANAL Bourgs sur Colagne

VIDE GRENIER ET MARCHE ARTISANAL

Quartier du chambon Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Début : 2025-08-15 07:30:00

Vide grenier et marché artisanal organisé par le comité des fêtes du Monastier

Buvette et restauration sur place

Manouls et tête de veau sur réservation

Réservations

– Vide grenier et marché des producteurs 06 88 23 41 49 (avant le 14 août)

– Manouls / tête de veau 06 86 61 46 62 (avant le 7 août)

Quartier du Chambon .

Quartier du chambon Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 86 61 46 62

