Vide-grenier et marché artisanal de l’automne Les Avondons Boulc dimanche 28 septembre 2025.

Vide-grenier et marché artisanal de l’automne

Les Avondons 2672 route des Tatins Boulc Drôme

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Traditionnel vide-grenier et marché artisanal de l’automne avec rencontre d’une dizaine d’auteurs de Boulc et Glandage à 11 heures.

Les Avondons 2672 route des Tatins Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 24 16 41 tourreng.claudie@wanadoo.fr

English :

Traditional autumn garage sale and craft market with a meeting of a dozen Boulc and Glandage authors at 11am.

German :

Traditioneller herbstlicher Flohmarkt und Kunsthandwerksmarkt mit einem Treffen von etwa zehn Autoren aus Boulc und Glandage um 11 Uhr.

Italiano :

Tradizionale vendita autunnale di garage e mercatino dell’artigianato con l’incontro di una dozzina di autori di Boulc e Glandage alle ore 11.

Espanol :

Tradicional venta de garaje y mercadillo de artesanía de otoño con un encuentro de una docena de autores de Boulc y Glandage a las 11h.

