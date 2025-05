Vide grenier et marché artisanal – Thury-Harcourt-le-Hom, 22 juin 2025 07:00, Thury-Harcourt-le-Hom.

Calvados

Vide grenier et marché artisanal Mairie Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Vide Grenier et marché artisanal

2€ le mètre linéaire 5 mètres minimum avec véhicule

Inscription obligatoire

Restauration et buvette sur place

Par l’association Les Monts du Hom

Vide Grenier et marché artisanal

2€ le mètre linéaire 5 mètres minimum avec véhicule

Inscription obligatoire

Restauration et buvette sur place

Par l’association Les Monts du Hom .

Mairie

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 48 61 38 50 lesmontsduhom@gmail.com

English : Vide grenier et marché artisanal

Garage sales and craft markets

2? per linear metre minimum 5 metres with vehicle

Registration required

Food and refreshments on site

By the association Les Monts du Hom

German : Vide grenier et marché artisanal

Flohmarkt und Kunsthandwerksmarkt

2? der lineare Meter mindestens 5 Meter mit Fahrzeug

Anmeldung erforderlich

Verpflegung und Getränke vor Ort

Durch den Verein Les Monts du Hom

Italiano :

Vendite in garage e mercati artigianali

2? per metro lineare minimo 5 metri con automezzo

Registrazione obbligatoria

Cibo e bevande sul posto

A cura dell’associazione Les Monts du Hom

Espanol :

Ventas en garajes y mercados de artesanía

2? por metro lineal mínimo 5 metros con vehículo

Inscripción obligatoria

Comida y refrescos in situ

A cargo de la asociación Les Monts du Hom

L’événement Vide grenier et marché artisanal Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Suisse Normande