Vide-grenier et Marché artisanal Varennes

Vide-grenier et Marché artisanal Varennes dimanche 17 mai 2026.

Vide-grenier et Marché artisanal

Varennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

C’est le retour du vide-grenier et marché artisanal de Varennes ! Restauration sur place.   .

Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 59 09 05 

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English : Vide-grenier et Marché artisanal

L’événement Vide-grenier et Marché artisanal Varennes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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