Vide-grenier et Marché artisanal

Varennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

C’est le retour du vide-grenier et marché artisanal de Varennes ! Restauration sur place. .

Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 59 09 05

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English : Vide-grenier et Marché artisanal

L’événement Vide-grenier et Marché artisanal Varennes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois