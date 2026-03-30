Vide-grenier et Marché artisanal Varennes
Vide-grenier et Marché artisanal Varennes dimanche 17 mai 2026.
Vide-grenier et Marché artisanal
Varennes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
C’est le retour du vide-grenier et marché artisanal de Varennes ! Restauration sur place. .
Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 59 09 05
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English : Vide-grenier et Marché artisanal
L’événement Vide-grenier et Marché artisanal Varennes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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