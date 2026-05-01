Fléré-la-Rivière

Vide-grenier et marché aux plants

Fléré-la-Rivière Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 06:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le Comité d’Animation vous invite à une journée idéale pour dénicher de bonnes affaires et agrémenter votre jardin.

Avec une centaine d’exposants attendus, vous y trouverez notamment du matériel de motoculture, des articles de jardinage et des produits locaux. Une exposition de voitures anciennes viendra également enrichir ce programme. Une buvette et un service de restauration seront disponibles sur place. .

Fléré-la-Rivière 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 39 97 82

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English :

The Comité d?Animation invites you to an ideal day to find bargains and decorate your garden.

L’événement Vide-grenier et marché aux plants Fléré-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Châtillonnais en Berry