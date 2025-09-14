Vide-grenier et marché aux puces Les Arsures

Place du village Les Arsures

14 septembre 2025

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Buvette et petite restauration sur place

Exposant

2 euros le mètre avec café offert.

Placement à partir de plan ce qui vous permet d arriver après 5h30. Pour ceux qui souhaite ce désister merci de prévenir pour ne pas avoir de vide dans les allées.

Toilette à disposition.

Bonne ambiance.

Organisateur La Molaine .

Place du village Les Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 63 94 54

