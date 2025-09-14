Vide-grenier et marché aux puces Les Arsures
Vide-grenier et marché aux puces Les Arsures dimanche 14 septembre 2025.
Vide-grenier et marché aux puces
Place du village Les Arsures Jura
Tarif : – –
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Vide-greniers et marchés aux puces
Buvette et petite restauration sur place
Exposant
2 euros le mètre avec café offert.
Placement à partir de plan ce qui vous permet d arriver après 5h30. Pour ceux qui souhaite ce désister merci de prévenir pour ne pas avoir de vide dans les allées.
Toilette à disposition.
Bonne ambiance.
Organisateur La Molaine .
Place du village Les Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 63 94 54
