Vide-grenier et marché de créateurs Maternelle Elémentaire Saint Félix Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Maternelle Elémentaire Saint Félix · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 08:30 – 17:30
Gratuit : oui Gratuit visiteurs Tout public
Venez nombreux pour flâner, chiner, dénicher des trésors, faire de bonnes affaires… et surtout passer un bon moment en famille. Sur place il y aura :• à manger & à boire• un grand vide-grenier : vêtements adultes & enfants, livres, jouets, jeux, objets pour la maison… et plein de trésors !• des créateurs locaux : bijoux, vêtements, créations en cuir et jolies pièces faites avec passion• un cours de gym suédoise en famille gratuit à 14h30Une journée conviviale, ouverte à toutes et tous et qui sera abritée en cas de pluie.
Maternelle Elémentaire Saint Félix Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 74 12 97 https://www.ecole-stfelix.fr/wordpress/
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