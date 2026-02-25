Vide-grenier et Marché de créateurs Salle Polyvalente Saint-Sauveur
Vide-grenier et Marché de créateurs Salle Polyvalente Saint-Sauveur dimanche 29 mars 2026.
Vide-grenier et Marché de créateurs
Salle Polyvalente 15 rue de Saint-Thégonnec Saint-Sauveur Finistère
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-29
Exposant 2,50 € le mètre linéaire avec table ; 2 € le mètre linéaire sans table.
Marché de créateurs.
Crêpes et buvette. .
Salle Polyvalente 15 rue de Saint-Thégonnec Saint-Sauveur 29400 Finistère Bretagne +33 7 75 70 12 28
English : Vide-grenier et Marché de créateurs
