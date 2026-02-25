Vide-grenier et Marché de créateurs Salle Polyvalente Saint-Sauveur

Vide-grenier et Marché de créateurs

Salle Polyvalente 15 rue de Saint-Thégonnec Saint-Sauveur Finistère

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Exposant 2,50 € le mètre linéaire avec table ; 2 € le mètre linéaire sans table.

Marché de créateurs.

Crêpes et buvette. .

Salle Polyvalente 15 rue de Saint-Thégonnec Saint-Sauveur 29400 Finistère Bretagne +33 7 75 70 12 28

