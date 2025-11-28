VIDE GRENIER ET MARCHÉ DE NOEL

PLACE DU VILLAGE Caubiac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Le village de Caubiac vous donne rendez-vous à la salle des fêtes pour un grand week-end festif et convivial placé sous le signe des bonnes affaires et de la magie de Noël !

Au programme Vendredi 28 novembre 2025, ne manquez pas le vide-grenier semi-nocturne de 15h à 22h. Venez chiner, dénicher des trésors ou donner une seconde vie à vos objets dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Les samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025, place au Marché de Noël de 9h à 18h. Artisans, créateurs et producteurs locaux vous attendent pour vous proposer des idées cadeaux originales, des décorations festives et des douceurs de saison. Une belle occasion de préparer les fêtes dans la bonne humeur ! Restauration et buvette sur place tout le week-end pour prolonger le plaisir autour d’un verre ou d’une gourmandise. .

PLACE DU VILLAGE Caubiac 31480 Haute-Garonne Occitanie j_lamarque@orange.fr

English :

The village of Caubiac invites you to the salle des fêtes for a festive weekend of bargains and Christmas magic!

German :

Das Dorf Caubiac lädt Sie in den Festsaal zu einem großen, festlichen und geselligen Wochenende ein, das ganz im Zeichen von Schnäppchen und Weihnachtszauber steht!

Italiano :

Il villaggio di Caubiac vi aspetta per un weekend di festa all’insegna delle occasioni e della magia natalizia!

Espanol :

El pueblo de Caubiac está deseando darle la bienvenida a la sala de fiestas para disfrutar de un fin de semana festivo de gangas y magia navideña

L’événement VIDE GRENIER ET MARCHÉ DE NOEL Caubiac a été mis à jour le 2025-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE