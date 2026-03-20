Vide-grenier et marché de producteurs

Terrain de moto cross La Brionne Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le TEAM MX RIDERS organise un vide-grenier et marché des producteurs le dimanche 19 avril 2026 à La Brionne.

Une belle occasion de venir chiner, découvrir des produits locaux et passer un moment convivial entre amis ou en famille.

On vous attend nombreux.

Buvette et restauration sur place. .

Terrain de moto cross La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 91 88 83 teammxriders23@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier et marché de producteurs La Brionne a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret