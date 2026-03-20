Vide-grenier et marché de producteurs La Brionne
Vide-grenier et marché de producteurs La Brionne dimanche 19 avril 2026.
Vide-grenier et marché de producteurs
Terrain de moto cross La Brionne Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le TEAM MX RIDERS organise un vide-grenier et marché des producteurs le dimanche 19 avril 2026 à La Brionne.
Une belle occasion de venir chiner, découvrir des produits locaux et passer un moment convivial entre amis ou en famille.
On vous attend nombreux.
Buvette et restauration sur place. .
Terrain de moto cross La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 91 88 83 teammxriders23@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier et marché de producteurs La Brionne a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret