Vide grenier et marché de producteurs Rue du Réservoir Maisod
dimanche 6 septembre 2026 · Rue du Réservoir · Maisod
Informations pratiques
Maisod
Vide grenier et marché de producteurs
Rue du Réservoir Centre du village Maisod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 16:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide grenier et marché d’artisans/producteurs le dimanche 6 septembre de 8h à 16h à Maisod.
Buvette et restauration sur place. .
Rue du Réservoir Centre du village Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 35 63 71
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English : Vide grenier et marché de producteurs
L’événement Vide grenier et marché de producteurs Maisod a été mis à jour le 2026-08-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE