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AGENDA · Maisod

Vide grenier et marché de producteurs Rue du Réservoir Maisod

dimanche 6 septembre 2026 · Rue du Réservoir · Maisod

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Rue du Réservoir
Adresse
Centre du village
Ville
39260 Maisod
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Maisod

Vide grenier et marché de producteurs

Rue du Réservoir Centre du village Maisod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Vide grenier et marché d’artisans/producteurs le dimanche 6 septembre de 8h à 16h à Maisod.

Buvette et restauration sur place.   .

Rue du Réservoir Centre du village Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 35 63 71 

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English : Vide grenier et marché de producteurs

L’événement Vide grenier et marché de producteurs Maisod a été mis à jour le 2026-08-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE