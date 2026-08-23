Vide grenier et marché de producteurs Rue du Réservoir Maisod

Informations pratiques

Maisod

Vide grenier et marché de producteurs

Rue du Réservoir Centre du village Maisod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide grenier et marché d’artisans/producteurs le dimanche 6 septembre de 8h à 16h à Maisod.

Buvette et restauration sur place. .

Rue du Réservoir Centre du village Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 35 63 71

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English : Vide grenier et marché de producteurs

L’événement Vide grenier et marché de producteurs Maisod a été mis à jour le 2026-08-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE