Vide grenier et marché des créateurs Hasparren
Vide grenier et marché des créateurs Hasparren dimanche 12 avril 2026.
Vide grenier et marché des créateurs
Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Un événement festif ou chacun peut exposer ou chiner des bonnes affaires.
Restauration sur place ou à emporter. .
Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape.jeanverdun64@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier et marché des créateurs
L’événement Vide grenier et marché des créateurs Hasparren a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme Pays Basque