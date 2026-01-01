Vide grenier et marché des créateurs

Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Un événement festif ou chacun peut exposer ou chiner des bonnes affaires.

Restauration sur place ou à emporter. .

Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape.jeanverdun64@gmail.com

L’événement Vide grenier et marché des créateurs Hasparren a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme Pays Basque