Vide grenier et marché producteurs et artisans Gevrolles
dimanche 26 juillet 2026 · Gevrolles
Informations pratiques
Gevrolles
Vide grenier et marché producteurs et artisans
Grande Rue Gevrolles Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 23:59:00
Date(s) :
2026-07-26
Réservez votre dimanche ! Le rendez-vous de l’été vous attend !
VIDE-GRENIER • MARCHÉ ARTISANAL • PRODUCTEURS LOCAUX
Dimanche 26 juillet 2026
Gevrolles
De 7h à 18h
Envie de chiner, de découvrir des créations originales ou de savourer de bons produits du terroir ?
Venez passer une journée conviviale à Gevrolles !
Vide-grenier
Artisans créateurs
Producteurs locaux
Buvette et restauration sur place
Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires, de cadeaux uniques ou simplement d’une belle sortie en famille, il y en aura pour tous les goûts !
Exposants, visiteurs, familles et amis nous vous attendons nombreux pour partager cette belle journée d’été !
Chinez, découvrez, dégustez… et profitez de l’ambiance ! .
Grande Rue Gevrolles 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 53 85 76
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English : Vide grenier et marché producteurs et artisans
L’événement Vide grenier et marché producteurs et artisans Gevrolles a été mis à jour le 2026-07-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)