Informations pratiques

Gevrolles

Vide grenier et marché producteurs et artisans

Grande Rue Gevrolles Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 23:59:00

Date(s) :

2026-07-26

Réservez votre dimanche ! Le rendez-vous de l’été vous attend !

VIDE-GRENIER • MARCHÉ ARTISANAL • PRODUCTEURS LOCAUX

Dimanche 26 juillet 2026

Gevrolles

De 7h à 18h

Envie de chiner, de découvrir des créations originales ou de savourer de bons produits du terroir ?

Venez passer une journée conviviale à Gevrolles !

Vide-grenier

Artisans créateurs

Producteurs locaux

Buvette et restauration sur place

Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires, de cadeaux uniques ou simplement d’une belle sortie en famille, il y en aura pour tous les goûts !

Exposants, visiteurs, familles et amis nous vous attendons nombreux pour partager cette belle journée d’été !

Chinez, découvrez, dégustez… et profitez de l’ambiance ! .

Grande Rue Gevrolles 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 53 85 76

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English : Vide grenier et marché producteurs et artisans

L’événement Vide grenier et marché producteurs et artisans Gevrolles a été mis à jour le 2026-07-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)