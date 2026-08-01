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AGENDA · Vars

Vide grenier et moules frites Hippodrome de Marchot La Boixe

samedi 22 août 2026 · Hippodrome de Marchot · Vars

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Hippodrome de Marchot
Adresse
Avenue des Aveneaux
Ville
16330 Vars
Département
Charente
Tarif

La Boixe

Vide grenier et moules frites

Hippodrome de Marchot Avenue des Aveneaux Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

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Hippodrome de Marchot Avenue des Aveneaux La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 69 67 11 

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English :

L’événement Vide grenier et moules frites La Boixe a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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