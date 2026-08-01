Vide grenier et moules frites Hippodrome de Marchot La Boixe

Informations pratiques

La Boixe

Vide grenier et moules frites

Hippodrome de Marchot Avenue des Aveneaux Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

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Hippodrome de Marchot Avenue des Aveneaux La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 69 67 11

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English :

L’événement Vide grenier et moules frites La Boixe a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente