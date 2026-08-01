AGENDA · Vars
Vide grenier et moules frites Hippodrome de Marchot La Boixe
samedi 22 août 2026 · Hippodrome de Marchot · Vars
Informations pratiques
La Boixe
Vide grenier et moules frites
Hippodrome de Marchot Avenue des Aveneaux Vars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
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Hippodrome de Marchot Avenue des Aveneaux La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 69 67 11
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English :
L’événement Vide grenier et moules frites La Boixe a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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