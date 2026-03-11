Vide Grenier et Puce des Couturières

Salle Polyvalente Hastingues Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : 2026-04-19

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Venez nombreux à ce vide-grenier, l’occasion idéale pour faire de belles affaires tout en profitant d’une ambiance conviviale et locale.

Accueil des exposants à 6h30.

Buvette et restauration sur place.

Salle Polyvalente Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 95 87 45 artstsenbastide40@gmail.com

English : Vide Grenier et Puce des Couturières

Come one, come all to this garage sale, the ideal opportunity to make great bargains while enjoying a friendly, local atmosphere.

Exhibitors welcome at 6:30 am.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide Grenier et Puce des Couturières Hastingues a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans