Vide Grenier et Puce des Couturières Hastingues

Vide Grenier et Puce des Couturières Salle Polyvalente Hastingues 2026-04-19

Vide Grenier et Puce des Couturières Hastingues dimanche 19 avril 2026.

Vide Grenier et Puce des Couturières

Salle Polyvalente Hastingues Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Venez nombreux à ce vide-grenier, l’occasion idéale pour faire de belles affaires tout en profitant d’une ambiance conviviale et locale.
Accueil des exposants à 6h30.
Buvette et restauration sur place.
Salle Polyvalente Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 95 87 45  artstsenbastide40@gmail.com

English : Vide Grenier et Puce des Couturières

Come one, come all to this garage sale, the ideal opportunity to make great bargains while enjoying a friendly, local atmosphere.
Exhibitors welcome at 6:30 am.
Refreshments and catering on site.

L’événement Vide Grenier et Puce des Couturières Hastingues a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

