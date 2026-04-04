Vide grenier et puces nautiques Parking du Guémadeuc Pléneuf-Val-André
Vide grenier et puces nautiques Parking du Guémadeuc Pléneuf-Val-André dimanche 3 mai 2026.
Pléneuf-Val-André
Vide grenier et puces nautiques
Parking du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 18:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Organisé par l’association A3PVA. Buvette et restauration sur place.
Inscriptions et renseignements par téléphone ou par mail. .
Parking du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 39 28 18
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English :
L’événement Vide grenier et puces nautiques Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-04 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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