Vide grenier et randonnée La Loye
Vide grenier et randonnée La Loye dimanche 31 mai 2026.
La Loye
Vide grenier et randonnée
La Loye Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide grenier + Randonnée
Vide grenier ouvert aux particuliers et professionnels ou artisans/créateurs.
Randonnée parcours 6, 10 ou 13 km
Horaires
6h: vide grenier
9h: randonnée
Tarifs
Vide grenier: gratuit pour les particuliers, 2 euros le mètre pour artisans et professionnels
Randonnée: 5 euros avec ravitaillement et boisson offerte à l’arrivée. Gratuit pour les -12 ans .
La Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 67 59 40 apeabl39@gmail.com
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English : Vide grenier et randonnée
L’événement Vide grenier et randonnée La Loye a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR