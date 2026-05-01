La Loye

Vide grenier et randonnée

La Loye Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 06:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide grenier + Randonnée

Vide grenier ouvert aux particuliers et professionnels ou artisans/créateurs.

Randonnée parcours 6, 10 ou 13 km

Horaires

6h: vide grenier

9h: randonnée

Tarifs

Vide grenier: gratuit pour les particuliers, 2 euros le mètre pour artisans et professionnels

Randonnée: 5 euros avec ravitaillement et boisson offerte à l’arrivée. Gratuit pour les -12 ans .

La Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 67 59 40 apeabl39@gmail.com

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English : Vide grenier et randonnée

L’événement Vide grenier et randonnée La Loye a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR