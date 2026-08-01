Informations pratiques

Monplaisant

Vide-grenier et soirée omelette aux cèpes à Monplaisant

13 rue de la Lenotte Monplaisant Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide grenier de 9h00 à 18 h00 aux abords de la salle des fêtes. Gaussen 13 rue de la Lénotte

Exposants 2,50€/mètreRestauration sur place entrecôte-frites/crêpes 15€

Buvette tout au long de la journée.

Soirée Omelette aux cèpes

Apéritif, salade de gésiers, omelette aux cèpes, dessert, verre de vin et café offert. tarif 20€

Place limitées. Réservations aux heures des repas au 06 83 34 99 07 ou 06 77 38 07 05 ou 06 77 38 66 34 .

13 rue de la Lenotte Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 38 07 05

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English : Vide-grenier et soirée omelette aux cèpes à Monplaisant

L’événement Vide-grenier et soirée omelette aux cèpes à Monplaisant Monplaisant a été mis à jour le 2026-08-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne