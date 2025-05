Vide grenier et tournoi de pétanque – Les Pilles, 25 mai 2025 08:00, Les Pilles.

Drôme

Vide grenier et tournoi de pétanque Grande Rue Les Pilles Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 08:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Vide grenier emplacement 10€ (5 mètres) inscription au 06 41 83 50 52

Tournoi à partir de 13h30 10€ la doublette inscription le matin, lots en nature

Restauration et buvette

.

Grande Rue

Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 04 19 26 comitedesfetesdespilles@gmail.com

English :

Flea market: pitch 10? (5 meters) registration 06 41 83 50 52

Tournament from 1:30 pm: 10? per double registration in the morning, prizes in kind

Catering and refreshments

German :

Flohmarkt: Platz 10 (5 Meter) Anmeldung unter 06 41 83 50 52

Turnier ab 13.30 Uhr: 10? pro Doppelspiel Anmeldung am Vormittag, Sachpreise

Essen und Trinken

Italiano :

Mercatino delle pulci: 10? piazzola (5 metri) iscrizione allo 06 41 83 50 52

Torneo dalle 13.30: 10? per doppio iscrizione al mattino, premi in natura

Ristorazione e rinfreschi

Espanol :

Mercadillo: 10? por parcela (5 metros) inscripción en el 06 41 83 50 52

Torneo a partir de las 13h30: 10? por doble inscripción por la mañana, premios en especie

Catering y refrescos

L’événement Vide grenier et tournoi de pétanque Les Pilles a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale