Vide grenier et troc – Bouvières, 1 juin 2025 08:00, Bouvières.

Drôme

Vide grenier et troc Bouvières Drôme

Début : 2025-06-01 08:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-06-01

Par l’association Osez. Buvette et restauration sur place

Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 15 68 07

English :

By the Osez association. Refreshments and food on site

German :

Durch den Verein Osez. Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

A cura dell’associazione Osez. Ristoro e cibo in loco

Espanol :

A cargo de la asociación Osez. Refrescos y comida in situ

